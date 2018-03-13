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    Миллер разъяснил детали расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (838)

    (обновлено: )793150
    Как отметил Миллер, процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года: "Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая".
    Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет, если Украина не будет незаконно отбирать газ.

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    "Транзиту газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", — сказал Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

    Также он отметил, что процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года.

    "Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", — сказал он.

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

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