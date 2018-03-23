Гости не дорогие. Новые правила въезда россиян в Украину

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ужесточение еще в процессе

За разговорами политиков о визовом режиме с Россией и предложениями сажать россиян за незаконный въезд в страну, в Украине решили снова ужесточить жителям РФ правила въезда.

Так, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта 2018 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Согласно этому документу граждане из списка стран миграционного риска (это 70 стран), а в первую очередь — России, должны будут заранее сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Решение предусматривает, что Кабмин в месячный срок должен обеспечить разработку и внести в Раду законопроекты с изменениями в действующие законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном движении". Речь идет о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

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Также правительство должно за месяц со дня публикации указа улучшить государственную политику в сфере управления границами, предусмотрев действие четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Отметим, что это не первое ужесточение правил въезда для россиян в Украину в 2018 году. С начала года на украинских погранпунктах был введен боиометрический контроль, по которому россияне и граждане еще 70 стран должны сдавать отпечатки пальцев при въезде в страну.

При этом, как будут внедряться очередные новации и как будет происходить проверка намерения посетить Украину, пока непонятно — еще неизвестно, каким образом необходимо будет направлять заявку. Процесс, как отмечается в документе, должны разработать и определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

Несовершенный механизм

Напомним, в сентябре минувшего года госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявлял о введении электронной визовой системы для въезда иностранцев.

"В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный", — отмечали в МИД.

Наряду с этим, об электронном уведомлении про намерение посетить территорию Украины уже упоминалось с вводом с 1 января для россиян биометрического контроля. Юридический портал Украины, раскрывал этот механизм предварительной регистрации и сроки подачи анкеты. Так, речь шла о необходимости заранее заполнить электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел (МИД).

"В предварительном уведомление о намерении посетить Украину нужно указать личные данные: Ф.И.О., дату рождения, профессию и место работы, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить. Срок подачи анкеты для въезда в Украину – за месяц до поездки. Исключение составляют экстренные случаи, например, болезнь или смерть родственника", — сообщало издание.

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При этом подавать онлайн-анкету для въезда пока что не требовалось в обязательном порядке, так как система предварительного электронного уведомления о намерении посетить территорию Украины находится в стадии разработки и точные сроки начала ее функционирования не назывались. Возможно, что именно этот механизм и будет дорабатываться.

Вопрос платной регистрации

В свете нового ужесточения правил въезда для россиян в Украину не исключено, что подача заявки о намерении посетить страну будет платной. Но в таком случае это снимет вопрос введения визового режима с РФ, так как практики брать плату одновременно и за визу, и за регистрацию в мире не существует.

Как писало РИА Новости Украина, например, если вы путешествуете в Соединенные Штаты Америки и являетесь гражданином страны, на которую распространяется действие Программы безвизового режима, вы должны подать заявление на получение разрешения на въезд ESTA. Стоимость регистрации в системе ESTA обходится в 14 долларов США. Канадские разрешения (еТА) также касаются граждан стран с безвизовым режимом, исключение составляют граждане США. Разрешение на въезд в Канаду стоит дешевле, чем в США — всего 7 долларов.

Также в конце минувшего года Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в ЕС без визы. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону.

В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями.

По данным материалов открытых источников интернет