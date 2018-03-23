наверх
23.03.201812:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Гости не дорогие. Новые правила въезда россиян в Украину

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (109)

    (обновлено: )71026
    В Украине уже второй раз за год решили ужесточить для россиян правила въезда в страну. Так, власти обяжут граждан РФ сообщать о планах посетить украинскую территорию, и не исключено, что такие заявки будут платными.
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Ужесточение еще в процессе

    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН
    Разрыв экономического сотрудничества с РФ: торговля никак не пострадает

    За разговорами политиков о визовом режиме с Россией и предложениями сажать россиян за незаконный въезд в страну, в Украине решили снова ужесточить жителям РФ правила въезда.

    Так, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта 2018 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Согласно этому документу граждане из списка стран миграционного риска (это 70 стран), а в первую очередь — России, должны будут заранее сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку. 

    Решение предусматривает, что Кабмин в месячный срок должен обеспечить разработку и внести в Раду законопроекты с изменениями в действующие законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном движении". Речь идет о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину

    Читайте также: Разрыв сотрудничества с РФ: торжественно отменили то, что не работает

    Также правительство должно за месяц со дня публикации указа улучшить государственную политику в сфере управления границами, предусмотрев действие четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот
    Спиридонов о разрыве связей с РФ: экономические угрозы серьезнее военных

    Отметим, что это не первое ужесточение правил въезда для россиян в Украину в 2018 году. С начала года на украинских погранпунктах был введен боиометрический контроль, по которому россияне и граждане еще 70 стран должны сдавать отпечатки пальцев при въезде в страну. 

    При этом, как будут внедряться очередные новации и как будет происходить проверка намерения посетить Украину, пока непонятно — еще неизвестно, каким образом необходимо будет направлять заявку. Процесс, как отмечается в документе, должны разработать и определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

    Несовершенный механизм

    Напомним, в сентябре минувшего года госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявлял о введении электронной визовой системы для въезда иностранцев.

    "В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный", — отмечали в МИД.

    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН
    Новые правила въезда для россиян от... Турчинова

    Наряду с этим, об электронном уведомлении про намерение посетить территорию Украины уже упоминалось с вводом с 1 января для россиян биометрического контроля. Юридический портал Украины, раскрывал этот механизм предварительной регистрации и сроки подачи анкеты. Так, речь шла о необходимости заранее заполнить электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел (МИД). 

    "В предварительном уведомление о намерении посетить Украину нужно указать личные данные: Ф.И.О., дату рождения, профессию и место работы, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить. Срок подачи анкеты для въезда в Украину – за месяц до поездки. Исключение составляют экстренные случаи, например, болезнь или смерть родственника", — сообщало издание. 

    Смотрите также: Топ гостей. Кто чаще всего приезжал в Украину

    При этом подавать онлайн-анкету для въезда пока что не требовалось в обязательном порядке, так как система предварительного электронного уведомления о намерении посетить территорию Украины находится в стадии разработки и точные сроки начала ее функционирования не назывались. Возможно, что именно этот механизм и будет дорабатываться.

    Вопрос платной регистрации

    В свете нового ужесточения правил въезда для россиян в Украину не исключено, что подача заявки о намерении посетить страну будет платной. Но в таком случае это снимет вопрос введения визового режима с РФ, так как практики брать плату одновременно и за визу, и за регистрацию в мире не существует.

    Украинский и российский паспорта
    УНИАН
    Визовый режим с РФ: Киев хоронит себя изоляцией

    Как писало РИА Новости Украина, например, если вы путешествуете в Соединенные Штаты Америки и являетесь гражданином страны, на которую распространяется действие Программы безвизового режима, вы должны подать заявление на получение разрешения на въезд ESTA. Стоимость регистрации в системе ESTA обходится в 14 долларов США. Канадские разрешения (еТА) также касаются граждан стран с безвизовым режимом, исключение составляют граждане США. Разрешение на въезд в Канаду стоит дешевле, чем в США — всего 7 долларов.

    Также в конце минувшего года Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в ЕС без визы. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону. 

    В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями.

    По данным материалов открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире