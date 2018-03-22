Спиридонов о разрыве связей с РФ: экономические угрозы серьезнее военных

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Кабмин Украины на заседании в среду остановил действие Программы экономического сотрудничества с Россией. Единогласно и без обсуждения. Как сказано в пояснительной записке, "прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике РФ в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности".

Программа экономического сотрудничества с РФ была одобрена в 2011 году и рассчитана на период до 2010 года. Ранее Киев уже денонсировал многие договоры, действовавшие в рамках этой программы.

После решения Кабмина о прекращении действия программы многие радикально настроенные украинские политики призывают пойти дальше и прекратить любые отношения с РФ. В том числе снова звучат призывы разорвать дипломатические отношения.

Это вполне реально: если экономически связи рвут, то дипломатические отношения могут быть прекращены тоже — хотя пострадают от этого прежде всего украинцы. Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Чему именно сейчас правительство Украины приняло решение о прекращении действия Программы экономического сотрудничества с РФ?

— Это решение последовало как реакция на выборы президента России, на голосование в Крыму. Украина должна была как-то реагировать, вопрос в том — как, непризнанием выборов или вот такими шагами, как разрыв экономических связей.

С экономической точки зрения понятно, что большие потери от этого может понести сама Украина, потому что Россия банально больше, у нее более диверсифицированные рынки. Несмотря на санкции, идет торговля с ЕС, идет торговля с Китаем, с другими странами — например, в рамках БРИКС.

Путин ищет новые рынки сбыта… Грубо говоря, сейчас мир снова начинает разделяться на два-три лагеря, как это было в период холодной войны. И сейчас тоже. Если Россия меньше начинает сотрудничать, например, с США, то, соответственно, она ищет другие рынки — Бразилия, Китай, Азия и так далее.

А что же Украина?

— Что касается Украины, то в Европейском Союзе наша продукция не особо хорошо продается, там квоты. Да и качество украинской продукции не всегда соответствует европейским стандартам. И получается, что у Украины происходит рост товарооборота с Россией.

Соответственно, от разрыва связей больший ущерб понесет Украина.

Зачем же тогда Киев их рвет?

— Видимо, решили, что, со стратегической точки зрения, такой шаг необходим. Но интересно было бы увидеть, где украинская власть планирует новые рынки сбыта, чем хочет заменить Россию. Для меня это не совсем понятно.

А сама логика решения (об остановке действия Программы экономического сотрудничества — Ред.) понятна. Если на официальном уровне заявляется, что между Украиной и Россией идет война, что Россия напала на Украину, то тогда, исходя из такой логики, понятно, что экономических отношений, дипломатических отношений, очевидно, быть не должно.

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Но нужно понимать — а что будет в результате? Экономические угрозы для Украины в некоторых моментах — из-за низкого уровня жизни, из-за безработицы — серьезнее даже, чем угрозы военные.

Происходящее на Донбассе сейчас вроде бы больше похоже на холодную фазу. А вот бедность украинцев — это действительно серьезная угроза. Поэтому я очень надеюсь, что у правительства есть некий план действий, чем российский рынок заменить. Но, по факту, такого плана действий может и не быть.

Может ли Киев пойти на разрыв дипломатических отношений с РФ?

— Я думаю, если разорваны экономические отношения, то… В принципе, дипломатические отношения между Украиной и Россией уже в значительной степени урезаны (…).

Но юридически сохраняются…

— Да. Но экономику я все же ставлю выше политики. Как говорил ныне запрещенный классик Карл Маркс, политика — это квинтэссенция экономики. Поэтому разрыв экономических отношений на самом деле — важнее.

Будут ли разорваны еще и дипломатические отношения? Может быть. Но тогда это ударит, в первую очередь, по украинским заробитчанам, по тем людям, которые работают в России. Пока есть консульство, они могут обращаться, решать какие-то проблемы при помощи дипломатов. А если дипотношения разорвут, обращаться будет не к кому.

Россиян в Украине гораздо меньше. У нас, по сути, заробитчане из РФ — это кто? Можно назвать разве что тележурналистов — Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, еще несколько фамилий… В общем, можно констатировать, что россияне меньше едут в Украину, чем украинцы в Россию.

Поэтому можно сказать, что разрыв экономических отношений важнее, но и разрыв дипломатических отношений тоже ничего хорошего не дает.

Отметим, Львовский областной совет 20 марта принял обращение к президенту Украины, председателю Верховной рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией. Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для граждан РФ.

Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.