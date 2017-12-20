В Запорожье задержали россиянина, которому запрещен въезд в страну

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в аэропорту Запорожья гражданина РФ, которому запрещен въезд в страну, сообщила в среду прес-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, россиянин прилетел в ночь на среду на Украину рейсом из Турции.

"В ходе осуществления пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Во время проставления отметки о запрете въезда мужчина выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники выхватили нож у россиянина и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую помощь. Указывается, что состояние мужчины удовлетворительное, угрозы его жизни нет, его передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее сообщалоось, что российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе выехали из Украины через пункт пропуска в Харьковской области, одному из офицеров запретили въезд в страну из-за посещения Крыма.