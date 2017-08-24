Киев фактически вводит визовый режим с РФ - российский сенатор

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Власти Украины фактически вводят визовый режим с РФ, полагает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. Также Киев намерен ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

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"Киев делает вид, что не вводит визовый режим, но на деле его вводит. Россия ответит. Это минус пара миллиардов долларов для семейных бюджетов украинцев", — написал Пушков в Twitter.

Киев делает вид,что не вводит визовый режим,но на деле его вводит. Россия ответит. Это минус пара млрд долл. для семейных бюджетов украинцев — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 августа 2017 г.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.