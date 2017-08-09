Изоляция Катара: страна упрощает визовый режим с Украиной

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Катар упрощает визовый режим с 80 странами, в том числе Украиной. Об этом сообщается на официальном туристическом портале Visit Qatar.

Согласно опубликованному списку, граждане 33 стран, среди них ФРГ, Франция, Турция смогут получить по прибытию в страну визу на 180 дней, в течение которых им будет разрешено 90 дней пребывания.

Гражданам 47 других стран, в том числе Украины, России, Казахстана будут выдавать визу на 30 дней пребывания. Данная виза может быть продлена еще на 30 дней.

Об упрощении визового режима также сообщил на пресс-конференции в среду исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакир. "Туристическая организация Катара решила отменить визы для граждан 80 стран, если они летят бортом Qatar Airways", — заявил аль-Бакир.

При этом на сайте Visit Qatar указано, что визу по прибытию могут получить пассажиры любой авиакомпании.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.