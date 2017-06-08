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    Политика

    МИД готов выполнить решение о введении визового режима с РФ

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (56)

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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения за возглавляемое им ведомство беспокоиться не стоит.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято, заявил глава ведомства Павел Климкин.

    Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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    "Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина" в четверг вечером, комментируя возможность введения визового режима с Россией.

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    "Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — отметил министр.

    Он добавил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

    В октябре 2016 года спикер Верховной Рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации Кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

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