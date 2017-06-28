В МИД предупредили о негативных последствиях от визового режима с РФ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Необходимо учитывать риски при введении визового режима для граждан Российской Федерации, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы ведем внутри МИД моделирование возможных ситуаций", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала", подчеркнув, что лично она не является сторонником введения виз для граждан РФ, так как это "усложнит жизнь украинцев".

"И тех, кто в Крыму, и тех, кто на заработках в Тюмени. И вообще создаем немножко негативный фон для тех людей, которые живут рядом с границей с Россией, и привыкли ездить к родственникам, и привыкли посещать Россию… Мне кажется, что здесь есть определенные риски, и мне кажется, что их надо учитывать. В то же время, конечно, это политическое решение, и мы будем выполнять это политическое решение наиболее подходящим способом", — пояснила она.

Также замминистра рассказала, что как компромиссный вариант предлагались биометрические паспорта, а также предлагались электронные визы. "Это также может не сработать, учитывая то, что люди, которые живут рядом с границей, я не думаю, что они являются активными пользователями интернета и электронных возможностей", — сказала Зеркаль.

Вместе с тем, по ее словам, надо понимать, какие в этом случае преследуются цели. "Если мы преследуем цели безопасности, то мне кажется, что у нас уже есть все рычаги. А если это чисто политические цели, то это также должно быть исключительно политическое решение… У пограничников, у Службы безопасности есть все возможности для того, чтобы обеспечить фильтр. Виза не предоставляет дополнительной возможности фильтрации", — считает замглавы МИД.

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Зеркаль также напомнила, что есть вопросы, которые выходят за рамки визовых вопросов. "Надо решать техническое оборудование границы для того, чтобы его не могли пересечь без предоставления всех документов, и параллельно тогда решать вопрос виз. А если мы решаем визы, то мы создаем впечатление, что мы решили вопрос безопасности", — резюмировала дипломат.

Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

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Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.