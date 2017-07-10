МИД не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Введение визового режима для граждан России на данный момент не будет отвечать цели Киева обеспечить контроль и безопасность, считает глава МИД Павел Климкин.

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.

Климкин отметил, что в понедельник на заседании СНБО докладывал по этому вопросу.

"Мы не исключаем, что будем переходить к следующим стадиям, имеем видение, каким образом это делать, но то, что я сегодня предложил (система контроля за въездом, выездом и передвижением внутри страны — ред.), при условии ее последовательной и полномасштабной реализации, я считаю… будет работать очень эффективно", — сказал Климкин в понедельник журналистам, комментируя возможность введения визового режима с РФ.

По его мнению, введение виз для граждан РФ не будет отвечать целям Киева, который принимает подобные решения в целях безопасности. "Если мы просто введем визы, то это не будет отвечать нашей цели. Во-первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться", — отметил Климкин.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в парламенте призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам. Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.