Половина украинцев выступают против визового режима с РФ – опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Пятьдесят процентов жителей Украины не поддерживают намерение Киева ввести визовый режим с Россией, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

У респондентов спросили, поддерживают ли они намерение ввести визовый режим с РФ. При этом 38% опрошенных ответили, что поддерживают, 12% затруднились ответить. Не поддерживают эту идею 50%.

В пресс-релизе по итогам исследования отмечается, что за последние месяцы несколько возросла поддержка идеи введения Украиной визового режима с Россией. Больше всего за него выступают жители запада, сел, люди преимущественно молодого возраста.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Раде уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.