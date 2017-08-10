В "Блоке Порошенко" настаивают на введении визового режима с РФ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз настаивает на введении виз для граждан России.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

"Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ, предусматривающий сбор биометрических данных всех граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Украины", — приводит слова Фриз в четверг пресс-служба ее партии на своем сайте.

По данным пресс-службы, депутат убеждена, что введение безвизового режима Украины с Евросоюзом требует от Украины также применить "дополнительные меры безопасности" в виде введения виз для граждан Российской Федерации. "На тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС", — добавила Фриз.

Депутат считает, что Россия при этом введет ответные меры.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.