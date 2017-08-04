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    МИД направил РФ ноту протеста из-за визита Медведева в Крым

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    В министерстве отметили, что соответствующая нота протеста была передана российскому внешнеполитическому ведомству. Российский премьер Дмитрий Медведев в пятницу посетил с визитом Севастополь, где провел совещание о развитии промышленности Крыма и Севастополя.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева в Крым.

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    Медведев в пятницу посетил с визитом Севастополь, где провел совещание о развитии промышленности Крыма и Севастополя.

    "МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на временно оккупированную РФ территорию Украины — Автономную Республику Крым 4 августа 2017", — говорится в комментарии МИД Украины, в пятницу опубликованном на его сайте.

    В министерстве отметили, что соответствующая нота протеста была передана российскому внешнеполитическому ведомству.

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    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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