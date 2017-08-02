Генпрокуратура призвала крымчан обращаться по поводу утраченного имущества

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Генеральной прокуратуре призвали жителей Крыма, а также вынужденных переселенцев обращаться в прокуратуру по поводу утраченного на полуострове имущества, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц.

"Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, но являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым", — отметила Сарган.

Также Сарган добавила, что прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан территории полуострова и привлечения к ответственности виновных лиц.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.