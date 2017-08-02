наверх
02.08.201717:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Генпрокуратура призвала крымчан обращаться по поводу утраченного имущества

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (155)

    (обновлено: )8503
    По словам пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган, прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения властями Крыма имуществом частных лиц.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Генеральной прокуратуре призвали жителей Крыма, а также вынужденных переселенцев обращаться в прокуратуру по поводу утраченного на полуострове имущества, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Российский национальный коммерческий банк сменил в Крыму Приватбанк
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
    Как это работает? Закон РФ о погашении долгов крымчан в банках Украины

    По ее словам, прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц.

    "Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, но являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым", — отметила Сарган.

    Также Сарган добавила, что прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан территории полуострова и привлечения к ответственности виновных лиц.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Курортный сезон в Одессе
    Украина: жара наступает
    Флаг России. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы