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    Культура

    Группа Scooter прилетела в Крым, несмотря на предупреждения Киева

    (обновлено: )12151
    Представителей Министерства юстиции Украины сообщали ранее, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Немецкая группа Scooter прибыла ночным рейсом в Симферополь, чтобы выступить на открывающемся в пятницу фестивале ZBFest в Балаклаве, сообщили организаторы концерта.

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей Минюста Украины сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

    "Полет прошел хорошо, а завтра у меня концерт", — сказал фронтмен группы Эйч Пи Бакстер встречающим его в Симферополе в ночь на пятницу поклонникам и организаторам.

    В пятницу поздно вечером гости услышат мировую легенду — немецкую группу Scooter. На одной сцене с артистами из Европы выступят российские артисты Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа". В субботу играть на виноградниках будут Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Билан, "Градусы" и L'ONE.

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    Музыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, пройдет в Крыму во второй раз, впервые он состоялся год назад и собрал 15 тысяч человек из России и из-за рубежа. В 2017 году #ZBFest будет длиться два дня, на виноградниках под открытым небом ожидаются около 40 тысяч человек.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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