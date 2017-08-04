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    Фотоленты

    Фотоитоги 4 августа: драки в Одессе и Луцке, суперчемпионство Ломаченко и годовщина полиции

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    Ситуация под облпрокуратурой в Одессе
    Пострадавший темнокожий студент в Луцке
    В Киеве рабочего на стройке завалило насмерть грунтом
    Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке
    Пожар небоскреба в Дубае
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции
    Василий Ломаченко с поясом суперчемпиона WBO
    Бразильский футболист Неймар покидает Барселону
    В Германии впервые показали новорожденных сибирских тигрят
    Ситуация под облпрокуратурой в Одессе
    Драка из-за больницы скорой помощи под облпрокуратурой в Одессе.
    dumskaya.net
    Пострадавший темнокожий студент в Луцке
    Пострадавший в результате нападения темнокожий студент в Луцке.
    volynnews.com
    В Киеве рабочего на стройке завалило насмерть грунтом
    В Киеве рабочего на стройке завалило насмерть грунтом.
    kyiv.dsns.gov.ua
    Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке
    Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке.
    volynnews.com
    Пожар небоскреба в Дубае
    Пожар небоскреба в Дубае.
    KARIM SAHIB / AFP
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий.
    УНИАН
    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины.
    УНИАН
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции.
    Нацполиция Запорожской области
    Василий Ломаченко с поясом суперчемпиона WBO
    Василий Ломаченко с поясом "суперчемпиона" WBO.
    lomachenkovasiliy
    Бразильский футболист Неймар покидает Барселону
    Бразильский футболист Неймар покидает Барселону.
    REUTERS Albert Gea
    В Германии впервые показали новорожденных сибирских тигрят
    В Германии впервые показали новорожденных сибирских тигрят.
    Christian Charisius/dpa via AP

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    Драка из-за больницы скорой помощи под облпрокуратурой в Одессе.

    В Одессе под стенами областной прокуратуры около тысячи одесситов, требовали от правоохранителей расследовать факт незаконной передачи больницы скорой помощи в частные руки. Больницу подарил городу меценат Аднан Киван. Мэр Одессы Геннадий Труханов, воспользовавшись властью, отдал ее в аренду частной медицинской компании "Кадрика асистанс" на 20 лет.

    Смотрите также: В Одессе возле прокуратуры подрались из-за больницы скорой помощи

    Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб The Torch горел в Дубае. Как позже уточнили в пресс-центре города-эмирата, пожар в небоскребе, также известном как "Дубайский факел", в значительной степени был взят под контроль. Пострадавших при пожаре нет. Всем, кого коснулся пожар, будет предоставлен приют в соседнем небоскребе Princess Tower. 

    Смотрите также: Как полыхает "Дубайский факел" — один из высочайших небоскребов мира

    Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса с пассажирами в Луцке Волынской областии, сообщают местные СМИ. "В автобусе находилось около 15 пассажиров, среди них были дети. После столкновения на службу 103 поступило несколько вызовов, и 8 карет бригады скорой забрали всех присутствующих в маршрутке", — пишут "Волынские новости".

    Смотрите также: Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП

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