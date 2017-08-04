Фотоитоги 4 августа: драки в Одессе и Луцке, суперчемпионство Ломаченко и годовщина полиции

В Одессе под стенами областной прокуратуры около тысячи одесситов, требовали от правоохранителей расследовать факт незаконной передачи больницы скорой помощи в частные руки. Больницу подарил городу меценат Аднан Киван. Мэр Одессы Геннадий Труханов, воспользовавшись властью, отдал ее в аренду частной медицинской компании "Кадрика асистанс" на 20 лет.

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Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб The Torch горел в Дубае. Как позже уточнили в пресс-центре города-эмирата, пожар в небоскребе, также известном как "Дубайский факел", в значительной степени был взят под контроль. Пострадавших при пожаре нет. Всем, кого коснулся пожар, будет предоставлен приют в соседнем небоскребе Princess Tower.

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Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса с пассажирами в Луцке Волынской областии, сообщают местные СМИ. "В автобусе находилось около 15 пассажиров, среди них были дети. После столкновения на службу 103 поступило несколько вызовов, и 8 карет бригады скорой забрали всех присутствующих в маршрутке", — пишут "Волынские новости".

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