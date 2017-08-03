Названа причина блэкаута в Крыму

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Причиной отключения линии электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и последующего блэкаута в Крыму 28 июля, по предварительной информации, стало ДТП с участием грузовика, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.

"По предварительным данным, в результате… работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение трех часов, потребители были также обеспечены электроснабжением, и работа энергомоста в Крым восстановлена", — приводится цитата Новака в стенограмме совещания на сайте Кремля.

"По предварительным данным, отключение линии энергопередачи в Кубанской энергосистеме и срабатывание релейной защиты автоматики произошло в результате ДТП с участием большегрузной машины", — уточняется в сообщении Минэнерго.

Причем это второй случай, когда ДТП с грузовиком обесточило Крым. В мае 2016 года авария и обрыв проводов произошел на самом полуострове, в итоге весь Крым ненадолго оставался без электроэнергии.

В пятницу, 28 июля, подача электричества в Крыму прекратилась днем из-за отключения линий электропередачи. Изначально Минэнерго сообщало, что причиной сбоя могли стать установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Краснодарском крае. Ростехнадзор на следующий день после аварии создал комиссию для расследования ее причин.