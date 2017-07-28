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    Общество

    В Крыму пропало электричество в крупных городах

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    Согласно данным правительства Крыма, сбои отмечают потребители в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, отключения света произошли после 14 часов.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Сбои в энергоснабжении произошли в ряде крупных городов Крыма в пятницу, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

    Линии электропередачи
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
    Политическая энергетика. О прекращении поставок электричества в ОРДО

    Согласно этим данным, сбои отмечают потребители в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, отключения света произошли после 14 часов по местному времени.

    Как передает корреспондент РИА Новости, в Севастополе свет пропал частично, есть информация об отключениях в центре Симферополя.

    Кроме того, возникли проблемы и с мобильной связью.

    Официальными комментариями по поводу сложившейся ситуации РИА Новости пока не располагает.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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