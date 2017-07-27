Политическая энергетика. О прекращении поставок электричества в ОРДО

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Со среды, 26 июля 2017 года, полностью прекращены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его данным, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь".

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Тепловая электростанция Старобешевская входит в состав “Донбассэнерго”. Она работает на неподконтрольной территории Донецкой области и с начала 2015 года не получает деньги из Украины за отпущенную электроэнергию. Зуевская ТЭС также находится на неподконтрольной украинской власти территории и принадлежит "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

В ответ на действия Киева в самопровозглашенной ДНР заявили, что “республика не зависит от Украины в вопросах электроэнергии и прекращение поставок электроэнергии не отразится на потребителях".

Напомним, продолжение поставок на неконтролируемые территории Донецкой области увязывались с необходимостью завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке.

В апреля 2017 года Украина остановила подачу электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области из-за долгов.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не ожидает никаких серьезных последствий для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области от прекращения поставок электроэнергии.

"Во-первых, там есть крупные объекты генерации, во-вторых, они синхронизированы с работают параллельно с энергосистемой Российской Федерации. То есть, каких-либо последствий не стоит ожидать. Это видно на на примере Луганской области, которая куда менее была подготовлена к подобного рода отключениям: после того, как в апреле там была отключена электроэнергия, там не случилось никаких форс-мажоров. С политической точки зрения такое решение демонстрирует явное нежелание Киева двигаться к реинтеграции территорий, но это к энергетике, к экономике никак не относится — с точки зрения топливно-энергетического комплекса это не будет иметь никаких последствий", — сказал Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

С другой стороны, отметил эксперт, сложилась неоднозначная ситуация, связанная с долгами за поставленную электроэнергию, которые явно никто погашать не будет.

"О их погашении разговоры не ведутся, а долги по неконтролируемым территориям — это более 11 млрд гривен, которые образовались преимущественно в 2014-2015 годах. А в 2015 году Кабмин, кстати, ограничил перетоки туда 100 миллионами киловатт/ч, поэтому и так уже достаточно длительное время действовали ограничения на перетоки", — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, достаточно ли запасов угля на Старобешевской и Зуевской ТЭС, эксперт обратил внимание, что Зуевская ТЭС работает на угле марки "Г".

"Но поскольку она работает в настоящее время, каким-то образом вопрос ресурсного обеспечения решается. Каким именно — я затрудняюсь сказать", - сказал Марунич.

По мнению Марунича, не ожидается и проблем с обеспечением электроэнергией Мариуполя.

"Долго об этом говорилось, но я не думаю, что в Киеве кто-то отключил бы неконтролируемые территории, если бы у них не было уверенности в стабильности энергоснабжения Мариуполя. Другое дело, что может стать вопрос по воде, которая идет в Мариуполь через неконтролируемую территорию. Если сейчас кто-то ее отключит, то это будет большой скандал и последствия тут могут быть самыми различными. Если по электричеству рисков практически нет, то по воде они очевидны и никуда не исчезли", — констатировал Марунич.