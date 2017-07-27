Отключение света Украиной: у жителей Донбасса была паника - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С полуночи 26 июля Украина прекратила перетоки электрической энергии с временно неподконтрольными районами Донецкой области. Это означает, что ОРДО больше не потребляют электроэнергию, произведенную на подконтрольной Украине части.

Потребности неконтролируемых территорий в энергетике обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, а также поставки из Российской Федерации. Перетоки по ним не подсчитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь". Об этом сообщили в госкомпании "Укрэнерго". С 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольную часть Луганской области.

О причинах отключения света неподконтрольным территориям Востока и о возможных последствиях таких шагов для украинской части Луганской и Донецкой областей, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Почувствовали ли на неподконтрольных территориях Донбасса отключение света с украинской стороны? Есть перебои со светом?

— Изначально, когда это сообщение поступило, можно было говорить о ряде людей, которые живут на этих территориях.

Да, действительно, была серьезная паника, опасение того, что сейчас пропадет свет в домах. Но дело в том, что светом же не запасешься. Видимо, оставалось только ждать и свет не пропал.

То есть никак на себе на данный момент люди не почувствовали. Но тут же нужно делить на две составляющие, как мне кажется. Это частная, то что касается непосредственно жилых домов и те промышленные предприятия на этих неподконтрольных территориях остались, которые также нуждаются в поступлении электричества. Вот информации по этому у нас нет пока.

Но ведь большая часть из них работает в режиме простоя и практически заморожена, а значит электричества там так не нужно, как думается. Простые люди, несмотря на страхи, пока никаких перебоев на себе не ощутили.

С коммунальными объектами, больницами, детсадами ничего плохого не случилось?

— Нет, коммунальные объекты также не пострадали и те так называемые власти, которые сейчас есть в Донецке, говорят, что ничего не произойдет, электричества своего хватит.

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Здесь тоже есть момент. Работает, действительно, Зуевская ТЭС, Старобешивская ТЭС — это достаточно мощные ТЭС, которые давали достаточно большое количество электричества, насколько я знаю, за пределами даже Донецкой области в мирное время. Я знаю, что на коммунальную часть этих территорий электричества должно хватить при условии, что эти электростанции будут работать.

В ОРДО уверяют, что они независимы от украинского электричества. Это действительно так?

— Я бы не стал однозначно об этом судить. Я могу говорить лишь о том, что простые жители на себе пока что перебоев не ощутили и свет в домах есть. И также я могу говорить, что вот эти две электростанции на неподконтрольных территориях, действительно, продолжают генерировать энергию, продолжают работать и это факт. Люди ходят на работу, получают какую-то, хоть и минимальную, но зарплату.

А вот то, что касается глобальных запасов электричества, то, что касается полностью обеспечивать ОРДЛО свои ресурсы, обеспечивают его светом, я судить не берусь. Может быть, тут есть и какой-то подвох.

Какой объем электроэнергии поставляет Донбассу Россия и есть ли для этого все технические возможности?

— Такую информацию держат в секрете.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.