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    Сутки в Донбассе прошли без тенденции к обострению - штаб АТО

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (56)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на луганском направлении ополченцы обстреляли Станицу Луганскую, Троицкое, Крымское, Новозвановку и Новотошковское из стрелкового оружия, минометов и гранатометов.
    Боец АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по позициям военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Согласно данным штаба, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 22 раза нарушили перемирие: на луганском направлении ополченцы обстреляли Станицу Луганскую, Троицкое, Крымское, Новозвановку и Новотошковское из стрелкового оружия, минометов и гранатометов.

    Пост штаба АТО в Facebook

    На донецком направлении огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Луганского, Каменки, поселка Пески и шахты Бутовка. В пресс-центре также утверждают, что на мариупольском направлении ополченцы из танка били по опорному пункту под Красногоровкой.

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    Напомним, проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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