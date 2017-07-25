Хуг: число пострадавших жителей Донбасса растет, ситуация непредсказуемая

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число погибших и пострадавших в Донбассе среди гражданского населения в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 50%.

"Если мы сравним число погибших и пострадавших среди гражданского населения в этом году (с начала года — ред.) с аналогичным периодом прошлого года, мы можем констатировать более чем 50-процентный рост", — сказал Хуг.

Кроме того, он указал, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой. По его словам, СММ регистрирует сотни, если не тысячи, нарушений режима прекращения огня в день. "Например, 23 июля миссия зарегистрировала 850 нарушений режима прекращения огня за один день", — отметил Хуг. Кроме того, он заявил, что стороны не выполняют предписания минских договоренностей об отводе различного вида вооружений.

"С начала этого года миссия зафиксировала по крайней мере 330 случаев убийств и ранений среди гражданского населения с начала года", — отметил Хуг.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.