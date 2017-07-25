Итоги "Нормандии". Пока есть четыре сценария для Донбасса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Нормандская четверка" обменялась мнениями: в понедельник, 24 июля, лидеры России, Франции, Германии и Украины – Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко – провели телефонный разговор по урегулированию в Донбассе.

Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга. Лидеры государств призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие.

Если договорятся РФ и США

Как переговоры первых лиц повлияют на Украину в целом и Донбасс в частности? Можно спрогнозировать несколько возможных сценариев, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Первый и самый вероятный, основной – его эксперт оценил в 40%: "разговоры в рамках Нормандской четверки продолжаются, без особого успеха, до 2019 года, до завершения избирательных кампаний в Украине и России". При этом, продолжил политолог, ситуативно возникают эскалации, ситуативно мы видим обострения, гибнут солдаты, гибнут мирные жители, проживающие по обе стороны линии разграничения.

"Второй сценарий – вероятность 20%: Россия и США договариваются, США включается в работу нормандской четверки формально или неформально. США оказывает серьезное политическое, экономическое, военное давление на Украину, а Россия делает то же самое на так называемые ДНР/ЛНР, в результате реализуются минские соглашения, и эти территории постепенно, со скрипом, может быть, отличным от минских соглашений способом, реинтегрируются в состав Украины. В 2019 году там проходят парламентские выборы и ситуативная интеграция завершена", – сообщил Бортник.

Борьба за право силы

Третий возможный вариант развития событий, с вероятностью 30%: "После 2019 года, после выборов в Украине и России, в Украине придут к власти другие люди, более умеренные, и вот тогда нормандская четверка сможет и через Украину, и через Россию, продавить реализацию минских соглашений. И после 2019 года мы увидим замораживание военной части конфликта и постепенную реализацию политической части".

"И 10% – это военная эскалация и попытка одной из сторон достигнуть стратегического преимущества: например, захватив Мариуполь или захватив Луганск, таким образом достигнув стратегического преимущества с целью переписать минские соглашения и реализовать их с точки зрения права силы", – заявил политолог.

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"Выйти из минских соглашений невозможно"

При этом минские соглашения действительно не имеют альтернативы, отмечает эксперт: потому что они – "это резолюция Совета Безопасности ООН и новую резолюцию принять будет крайне сложно, для этого нужны договоренности между Россией и США".

"Переиграть их можно только в случае глобальной договоренности между Россией и США. Пока они не договорятся между собой, из русла минских соглашений, по крайней мере, номинально, выйти невозможно", – подытожил Бортник.