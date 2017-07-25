Решительность Порошенко в атмосфере молчания

Павел Рудяков, эксперт

Любопытно было бы взглянуть, какую директиву Петр Порошенко подписал сам себе на телефонные переговоры в "нормандском" формате 24 июля? Какие задачи он перед собой ставил, какие цели преследовал? Если речь шла, главным образом, о том, чтобы избежать неприятных вопросов со стороны Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона по поводу того, почему он не выполняет "Минск-2", следует признать, что цель достигнута. Никаких претензий в адрес Киева высказано не было. Наоборот, критике подверглась противоположная сторона конфликта в Донбассе за "недопустимую", по глубокому убеждению лидеров Германии и Франции, идею о "Малороссии".

Читайте также: Корнейчук по переговорам "нормандской четверки": есть позитив, есть и негатив

Участники переговоров заслушали отчет главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, а также его первого зама Александра Хуга о ситуации в зоне конфликта. Отчет Порошенко в повестке дня пока отсутствовал, и этот факт, понятно, Петра Алексеевича не может не радовать. Впрочем, долго ли продлится праздник немецко-французской толерантности по отношению к хозяину Банковой, сказать затруднительно. Особенно принимая во внимание отмеченные в июльской беседе "серьезные сбои с реализацией "Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года". Может быть, долго, а может, и недолго. Было время, когда Апакан, Хуг и их люди в один голос твердили на всех углах и перекрестках, что в эскалации в Донбассе виноваты ДНР-ЛНР, что стреляют только они, что все беды и тяготы – только от них. Где-то полгода назад позиция СММ ОБСЕ в корне изменилась: и в ее отчетах, и в публичных комментариях ее руководителей, особенно, Хуга ответственность за нарушение положений "Минска-2" о прекращении огня и об отводе вооружений от линии разграничения стала последовательно возлагаться на обе стороны. Каждое явление развивается, таковы законы и природы, и общества. Какой шаг, и в каком направлении будет сделан наблюдателями ОБСЕ следующий? Назад, к позиции огульного очернения "сепаратистов" и обеления Киева? Или же вперед, к еще более непредвзятому освещению того, что в действительности происходит в зоне конфликта, так, как оно реально происходит, без политики и политесов? Если так, то отчетный час "Ч" для Порошенко может грянуть уже осенью.

Читайте также: Переговоры "нормандской четверки" по Донбассу вышли провальными

Такая перспектива, независимо от того, реальна ли она, или является исключительно плодом воображения автора, дело будущего. В настоящем же имеем факт состоявшихся переговоров, в ходе которых Порошенко пытался действовать активно, где-то даже наступательно, предлагая партнерам новые направления деятельности, как в случае с международной миротворческой миссией в Донбассе. Петр Алексеевич говорил напористо, с позиции силы. Могло сложиться впечатление, что его уполномочил на такое поведение… Дональд Трамп. Или, что сам президент после фотографирования с хозяином Белого дома в Вашингтоне и переговоров с Рексом Тиллерсоном и Куртом Волкером в Киеве почувствовал себя полномочным представителем Америки в "нормандском" формате, знающем больше остальных участников, видящем дальше, просчитывающем ситуацию на пару ходов больше, чем они. Увы, это впечатление не более чем иллюзия. Никто Порошенко никаких новых полномочий не давал, никто его на активность не благословлял. Его боевой настрой основывался, скорее всего, на чистом блефе. Думать о том, что речь могла идти о не вполне адекватной оценке ситуации и возможных вариантов ее развития, а также собственного места и роли в ней, не хотелось бы.

Решительность Порошенко в отстаивании национальных интересов можно было бы только приветствовать. Если бы она была подготовлена. Решительность же, проявленную им на переговорах 24 июля, считать таковой вряд ли возможно даже с большой натяжкой. Начнем с того, что Украина руками министра Павла Климкина провалила подготовку таких переговоров. МИД брался организовать их еще до встречи G-20 в Гамбурге, но сделать это не смог. Сказалось, в первую очередь, пусть пассивное, но противодействие Москвы, однако, только этим дело не ограничилось. Немцы и французы тоже не горели желанием делать то, о чем их просили "эти украинцы". Вот, и получилось, что переговоры в "нормандском" формате состоялись благодаря не нам, а им. Что, понятное дело, накладывало свой отпечаток на характер участия президента Украины в них, ограничивая его возможности, как для маневра, так и для активности.

Читайте также: Бортник о задачах Волкера и заседании "нормандской четверки"

Неудача с организацией переговоров, при всей ее неприятности, далеко не самая большая беда и потеря отечественной дипломатии и лично президента, осуществляющего, как известно, в соответствии с Конституцией государственную внешнюю политику. Это – неудача, и не более того. Увы, кроме нее, есть еще и очень серьезные провалы, в своей совокупности, по сути дела, сильно ограничивающие возможности Порошенко на переговорах такого уровня, если вообще не связывающие его по рукам и ногам. Только в июле их случилось, по меньшей мере, два. Нашего лидера не пригласили не только в качестве гостя на саммит G-20 в Гамбург, где был проведен рабочий завтрак с участием Меркель, Макрона, Путина, специально посвященный украинскому вопросу, но даже на встречу "Инициативы трех морей" в Варшаву. Говорить на равных с лидерами Германии, Франции и России после таких конфузов очень сложно, если вообще возможно. Встречи с партнерами из Молдовы, Грузии и Беларуси, проведенные Порошенко в течение всего одной недели с 17 по 21 июля, положение не исправили. Тем более что особой результативностью ни одна из этих встреч не отличалась.

К переговорам в "нормандском" формате 24 июля Порошенко подошел ослабленным, как внутри страны, так и на международной арене. Возможно, именно отказ от учета этого фактора или этих факторов привел к тому, что ни одна из домашних заготовок президента Украины не сработала. Ответом на них стало дружное молчание Меркель и Макрона. Продолжение, конечно, следует. Пока же есть основания констатировать, что этот раунд переговоров мы с пользой для себя использовать не сумели. Или не захотели?