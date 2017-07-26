Ликвидация концерна "Антонов" - похороны авиапрома

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

На неделе правительство приняло решение ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов". Соответствующий документ от 19 июля обнародовали на сайте правительственного портала.

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Операция "Ликвидация"

Власть предержащие обосновывают ликвидацию концерна долгами, которых накопилось 706 миллионов гривен, и это уже после списания половины долгов со стороны государства. Однако реальной причиной ликвидации является желание чиновников разворовывать землю предприятия, а также его активы.

Убийство самолетостроения происходит с молчаливого одобрения западных партнеров, которые готовы выделять миллиарды на гуманитарные проекты, вроде "развития демократии", но не дают ни одного евро на развитие самолетостроения. Размытые обещания американских и европейских авиакомпаний сотрудничать с "Антоновым" так и остались на бумаге.

Украинские конкуренты "Боингу" и "Эйрбасу" не нужны, поэтому европейцы сквозь пальцы смотрят на уничтожение нашей самолетостроительной отрасли.

Переподчинение авиационных заводов корпорации "Укроборонпром" означает прощание с гражданским авиастроением, которое остановлено из-за отсутствия заказов. За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. Ранее львиную часть заказов давали российские компании, теперь сотрудничество полностью прекращено, соответственно предприятие осталось безе денег. В этой ситуации могло бы помочь государство, выделив кредиты родному ГП на строительство военных и пассажирских самолетов, дав ему заказы на годы вперед. Однако Кабмин пожалел денег на эти проекты. Премьер Гройсман обещал предоставить программу развития отрасли еще в прошлом году, однако она до сих пор не создана.

До недавнего времени ГП "Антонов" спасали коммерческие грузовые авиаперевозки компании "Авиалинии Антонова", которая могла ежегодно перевозить около 25 тысяч тонн различных грузов и приносить до 150 миллионов долларов дохода. Бизнес деятельность авиакомпании позволяла авиастроительным предприятиям выживать. Теперь ее вывели в отдельную хозяйственную структуру, соответственно, авиастроители остались без доходов от грузовых перевозок.

Наличие концерна позволяло авиаторам осуществлять самостоятельную экономическую деятельность, расширять сотрудничество с иностранными партнерами, по максимуму использовать раскрученный бренд за рубежом. Полученные от коммерческой деятельности (перевозки, ремонт и обслуживание самолетов) доходы госконцерн направлял на производство и исследовательскую работу. После ликвидации концерна эта хозяйственная деятельность наверняка будет разрушена.

Чистильщики из "Укроборонпрома"

В подчинение "Укроборонпрома" переходит госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятия и госпредприятие "Завод 410 ГА".

"Матрица действий менеджмента предприятий от "Укроборонпрома" после захода на объект всегда практически одинакова. Основная задача менеджеров — быстренько установить контроль над финансовыми потоками предприятия, посадить на эти потоки своих людей, выявить все активы, способные генерировать денежные средства, "замутить" схемы по выводу в тень финансов, а затем объявить о крупной победе в реформе оборонной промышленности. Ситуация с ГП "Антонов" станет, скорее всего, хрестоматийным примером такой схемы", — пишет в "Зеркале Недели" Дмитрий Менделеев.

По словам автора статьи, государство начало освобождать концерн "Антонов" от ценных активов еще задолго до ликвидации. В рамках так называемой корпоратизации у авиаторов изъяли структурные подразделения, которые являлись основным источником финансовых поступлений. Среди них: конструкторские, инженерно-технические и сервисно-технические подразделения летной испытательной и доводочной базы в Гостомеле, часть конструкторско-эксплуатационного отдела 6, осуществляющего авторское сопровождение и сопровождение в эксплуатации воздушных судов типа АН в Украине и на мировом рынке, а также продление ресурсов и сроков службы (ежегодные поступления от деятельности этого подразделения составляют примерно от 15 до 23 млн долларов), сервисно-технический центр, выполнявший ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, поставки комплектующих изделий. Подобная "реорганизация" сопровождалась массовым увольнением работников и назначением коррумпированных чиновников, которые не оставляли от активов и голого места.

Чиновники также планируют избавиться и от так называемых непрофильных активов концерна, среди которые базы отдыха и пансионаты в Киевской области, а также земельные участки под строительство жилого фонда для работников предприятия в Киеве. Однако самыми лакомыми кусками стали многогектарные производственные площади почти в самом центре Киева, а также финансовые потоки от обслуживания техники, модернизации самолетов АН. Безусловно, чиновники попытаются прибрать к рукам и авиакомпанию, которая генерируют огромную валютную выручку.

Деятельность чиновников концерна "Укроборонпром" (который, де-факто, контролирует "Народный фронт" в лице нардепа Сергея Пашинского) приобрела скандальную известность благодаря зашкаливающей коррупции. При этом, концерн регулярно проваливает госзаказа на поставку новой техники.

Не исключено, что уже вскоре после ликвидации концерна "Антонов" все три предприятия захиреют, а все его ценные активы будут удачно освоены предприимчивыми чиновниками

"Укроборонпрома", которые оставят после себя только долги.

"Это огромная трагедия. Вы видите, они объединили три работающие предприятия, Харьков и "Антонов" производили, 410-й завод ремонтировал. Сейчас они разорвали связи с Россией и не могут выполнить контракт. С 2016 года ни один самолет не вышел. И вот в отрасль пришли управлять люди с позицией временщиков. Они куда то спешат. Позиция у них следующая — летающую часть "Русланов", которые могут возить грузы и приносить прибыль, их на сегодня выделяют в одно подразделение, все долги оставляют на предприятии. Китайцев, которые проявляли интерес к "Мрие", почему то отвергли. Зачем то уволили по политическим причинам гендиректора Киву, который сейчас работает в Азербайджане. Мы отказались от сотрудничества с Россией по выпуску АН-148. У них есть вся необходимая для производства документация. Все это является преступлением, разграблением отрасли. В правительстве, вместо того, чтобы ставить вопрос о возрождении производства самолетов, решают, выдавать ли для лоукостеров аэродром в Гостомеле", — заявил РИА Новости Украина экс-министр транспорта Егвений Червоненко.

Жилые комплексы на месте ангаров

Дальнейшие перспективы украинских самолетостроителей весьма туманны. Без финансовой подпитки предприятие вряд ли сможет выполнить заказы иностранных заказчиков. Все переговоры с потенциальными покупателями остаются пустыми разговорами, поскольку у завода нет средств для реализации заказа. Кроме того, авиастроители так и не решили вопрос замены российский комплектующих.



"Без российских комплектующих "АНы" собирать было невозможно, концерн все время искал других поставщиков, и даже были сообщения, что находил, но стоимость машин вырастала неимоверно. В результате – производство просто остановилось. Так что постановление о ликвидации концерна – это простая констатация уже свершившегося факта", — заявил в интервью "Московскому комсомольцу" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.



"Авиация это такая тонкая технология, где нужны огромные международные связи. Что даст "Укроборонпром", кроме легко тайного приватного интереса к активам авиапрома? Спонсировать "Антонов"? С какой целью? Ведь это же бред не выполнять заказы только потому, что у нас нарушены связи с РФ. Это ж не русские не дают нам запчастей, а мы сами не хотим принимать. А без них мы не можем наладить производство. Для того, чтобы понять ситуацию, нужно провести серьезный аудит с участием правоохранительных органов. Потом у нас два пути — как спасать (если надо спасать и есть ли такая возможность) и как найти виновных. Эти временщики убили нашу легенду, наше будущее", - заявил Червоненко.

При подобных "реформах" с украинских карт вскоре исчезнут самолетостроительные площадки и вся необходимая инфраструктура, доставшаяся нам с советских времен. На их месте будут построены торгово-развлекательные комплексы и жилищные массивы. Рабочие заводов окончательно перекочуют в Россию, Китай, Азербайджан, Саудовскую Аравию, которые активно развивают производственные мощности по строительству своих самолетов.