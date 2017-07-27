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    Россия

    Гумпомощь в Донбасс: МЧС РФ направило 67-ю автоколонну

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    Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. МЧС России направило в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

    "Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей", — сказал собеседник агентства.

    Грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи – это детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

    Колонна проследует к границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур, после чего продолжит движение в пункты назначения.

    В МЧС пояснили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру.

    "В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", — сказали в министерстве.

    МЧС оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время колонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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