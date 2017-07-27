В Донбассе при обстрелах погиб военный - штаб АТО

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Военный погиб в результате обстрела в четверг в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Водяное погиб военнослужащий ВСУ. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Напомним, рроблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.