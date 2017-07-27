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    В Донбассе при обстрелах погиб военный - штаб АТО

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (61)

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    В пресс-центре штаба антитеррористической операции сообщили, что около 08.00 в результате обстрела позиций военных погиб военнослужащий ВСУ в районе населенного пункта Водяное.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Военный погиб в результате обстрела в четверг в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба АТО.

    Линии электропередач
    Украинское фото
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    "Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Водяное погиб военнослужащий ВСУ. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

    Напомним, рроблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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