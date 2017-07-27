Отключение света Донбассу: жители ОРДЛО не заметят разницы - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Донецкой области полностью прекращены. С полуночи 26 июля Украина прекратила перетоки электрической энергии с временно неподконтрольными районами Донецкой области. Это означает, что ОРДО больше не потребляют электроэнергию, произведенную на подконтрольной Украине части.

Потребности неконтролируемых территорий в энергетике обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, а также поставки из Российской Федерации. Перетоки по ним не подсчитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь". Об этом сообщили в госкомпании "Укрэнерго". С 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольную часть Луганской области.

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Полное отключение неподконтрольного Донбасса от украинской электроэнергии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Андрей Герус/Facebook Андрей Герус. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Звідки тепер мешканці непідконтрольних територій Донецької області будуть отримувати електроенергію? Їм вистачить своїх двох ТЕС чи від Росії треба буде перенаправляти?

— Якщо говорити про частину двох областей, то вони вже отримують від Росії частково електроенергію і працює, в основному, там Старобешівська ТЕС.

Саме в ОРДО, окремих районах Донецької області, тому що Зуївська на вугіллі марки Г, а це вугілля марки Г там не видобувається. Працює на антрациті Старобешівська, але особливо в окремих районах Луганської області є потреби більші, тому там електроенергія йде частково з Росії. Воно вже заходить з квітня.

Можна сказати, що за якийсь час виникнуть якісь проблеми?

— Я не думаю, що виникнуть якісь проблеми, тому що, по-перше, там суттєво впало споживання. Чому впало споживання? Наприклад, металургійний комбінат практично зупинився, шахти зменшили видобуток вугілля втричі. Деякі підприємства зупинились, деякі зменшили виробництво.

Тому проблем там не повинно бути, тому що частково електроенергія виробляється, частково поставляється просто з Росії. Тому я не думаю, що там в зв'язку з цим повинні виникнути якісь проблеми.

Можливо, якщо буде відновлюватись якесь виробництво, що підприємства будуть збільшувати якісь споживання, можливо, тоді можуть бути якісь проблеми. Але зараз там в найближчому майбутньому, думаю, такого не буде.

Головною причиною відключення постачань на неконтрольовані території області є необхідність завершення будівництва нової лінії електропередач до Авдіївки. Цю лінію добудували?

— Так і є, тому що там були перетоки в дві сторони. Були перетоки від нас на неконтрольовані території і була з неконтрольованої території. Тобто були перетоки неконтрольованої сюди, до нас, на контрольовану.

Тому якби там відімкнути, то могли відімкнути Авдіївку. А так якщо Авдіївка з нашої сторони, то ніяких проблем для нас немає. Ми функціонуємо. Тому, я думаю, що з цим було пов'язано і тому коли лінія запрацювала, то і припинили перетоки електроенергії.

У квітні у відповідь на повне припинення перетоків електричної енергії на територію ОРЛО було знеструмлено кдеілька населених пунктів Луганщини на українській території. Чи є ризик знеструмлення наприклад для українського Маріуполя і навколишніх селищ?

— Ні, Маріуполь — з контрольованих українських станцій, тому Маріуполь повністю нами в тому плані, скажімо так, управляється і там немає ніяких проблем з електропостачанням.

Раніше він живився зі Старобешівської ТЕС.

— Зі Старобешівської ТЕС, можливо, 2014 рік. Потім по лініях "Укренерго", спецстанцій "Укренерго" живили з контрольованих територій і з об'єднаної електричної мережі України. Тому він не залежить від Старобешівської ТЕС ніяк і ніяких проблем не може виникнути.

Які населені пункти в українській частині Донецької області живляться електроенегрією з неконтрольованої частини?

— Я вам точно не скажу. Там же є деякі села, які контролюються половина нашою стороною, половина ними. Тому, я думаю, що можуть бути якісь такі села, але це є невеличкі житлові.

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Я думаю, що це населені пункти невеликі і вони технічно, мабуть, не мають можливості заживитись до якої конкретної сторони, що там безпосередньо відбуваються якісь дії. А якщо говорити про крупні більш-менш житлові об'єкти чи населені пункти, то, я думаю, що Авдіївка була однією з таких великих міст і було важливо вирішити проблему з Авдіївкою.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.