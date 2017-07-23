Фонд энергоэффективности – яркая вывеска на пустом месте

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Обязательства создать Фонд энергоэффективности Украина взяла на себя, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Законопроект разрабатывали почти год. Верховная Рада приняла закон в целом 8 июня 2017 года. Накануне голосования представительство ЕС в Украине призвало парламент не тянуть с голосованием, поскольку Фонд "станет важным инструментом для уменьшения потребления энергии, повышения энергетической безопасности Украины и позволит гражданам сократить свои расходы на электроэнергию".

В начале июня комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что если будет создан фонд и приняты необходимые законопроекты, то ЕС, в частности Германия, намерен выделить Украине 100 млн евро.

И вот 20 июля, президент Украины Петр Порошенко с большой помпой подписал закон о создании Фонда энергоэффективности.

Даешь термомодернизацию страны!

Благодаря фонду в правительстве надеются осуществить глобальную тепломодернизацию страны. Начнут с домохозяйств. По подсчетам Минрегионстроя, в Украине их 15 миллионов. Половина из них приходится на частные дома, другая половина – на многоэтажки, построенные преимущественно в 60-80-х годах прошлого века. Чиновники считают, что именно домохозяйства в многоквартирных домах в настоящее время являются наиболее энергозатратными. Поэтому именно им в первую очередь хотят предложить финансовую поддержку. Однако модернизировать свои дома с помощью фонда смогут и жители частных домов. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, работа Фонда энергоэффективности поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, а также за 5-8 лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около 30 млрд евро, главным участником которого станет малый и средний бизнес.

Фонд обязан вести учет своих операций и готовить финансовую отчетность по международным стандартам. Годовая финансовая отчетность фонда должна проверяться внешним аудитором. Критерии отбора аудитора определяет наблюдательный совет. Технический офис Фонда энергоэффективности будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.

Читайте также: Отмена ЧП в энергетике и бонус — новый рост тарифов

Сама же работа Фонда будет направлена на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ. Услуги фонда будут доступны потребителям через Центры предоставления административных услуг, отделения государственных “Ощадбанка”, “Укрэксимбанка” и “Укргазбанка”.

При этом размер компенсации домохозяйствам будет зависеть от того, как изменится класс энергоэффективности жилого дома в результате реализации проекта. Максимальный размер компенсации для организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.

По оценкам Зубко, успешная работа фонда позволит экономить 1,5 млрд куб. м газа ежегодно, и ежегодно экономить около 5 млрд грн средств государственного бюджета, предназначенных для выплаты по субсидиям на жилищно-коммунальные услуги.

Не более, чем пиар

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что Фонд энергоэффективности на данном этапе не более чем красивая вывеска.

"В стране отсутствует в целом программа по реализации мероприятий по энергоэффективности. Стратегическая программа, которая была бы привязана к государственной политике, а не как все документы, которые сейчас у нас принимают в сфере энергетики, "сферическим конем в вакууме". Программа должна быть привязана к конкретным экономическим реалиям, должны быть просчитанные модели, а у нас происходят метания из стороны в сторону: давайте выделим денег на это, а давайте выделим денег на то, абсолютно без понимания финала — какой это даст экономический эффект и какой будет результат", — сказал Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, экономические выкладки чиновников ничем не подкреплены.

"Если бы наши власть предержащие ссылались на какой-то документ, который можно было бы почитать, посчитать приблизительно — логика бы в этом была. На сегодняшний день какого-то конкретного документа не существует, более того, стратегии, которые разрабатывались еще при прежней власти, устарели с точки зрения новых экономических реалий в стране", — пояснил эксперт.

Что касается обещанных Германией 100 млн евро, то эксперт отметил, что эти средства будет выделены под немецкие же компании.

"Как показывает практика, в таких мероприятиях большая часть выделенных средств идет на оплату услуг компаний, фирм, которые связаны непосредственно со страной, эти средства предоставившей. Поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и до тех пор пока украинское правительство не поймет, что нужно не финансировать субсидии и поднимать тарифы, а реализовывать программу по энергоэффективности и вкладываться туда, все это будет не более чем пиаром", — заключил Землянский.