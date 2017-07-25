В Крыму упавшие качели убили ребенка

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Восьмилетний мальчик погиб в Кировском районе Крыма после того, как на него во дворе упали качели, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла накануне в одном из дворов в ПГТ Кировское: "Незакрепленная металлическая конструкция качелей упала на восьмилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице".

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, расследование контролирует республиканская прокуратура.

Виновным грозит до пяти лет заключения.

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