В Донецкой области 2-летний ребенок отравился растворителем

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Двухлетний ребенок отравился растворителем в Покровском Донецкой области, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.

"Малолетний ребенок на минуту остался без присмотра родителей и отравился растворителем. С ожогом пищевода девочка была госпитализирована в местную больницу. По данному факту правоохранители начали уголовное производство", — говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что молодая семья с ребенком находились на городском рынке, где купили для бытовых нужд бутылку растворителя. Приобретенный химикат родители поставили на землю вместе с сумками и продолжили выбирать товары. В этот момент девочке захотелось пить. Ребенок на понимал, что в бутылке не вода, и сделал глоток из нее. Когда родители поняли,что случилось, они сразу вызвали скорую помощь. Ребенок был госпитализирован. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство", которое наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Бердянске Запорожской области.