наверх
22.07.201710:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донецкой области 2-летний ребенок отравился растворителем

    (обновлено: )19
    Сообщается, что молодая семья с ребенком находились на рынке, где родители приобрели бутылку растворителя. Двухлетняя девочка отравилась химикатом, отпив его из бутылки.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Двухлетний ребенок отравился растворителем в Покровском Донецкой области, сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.

    Обед детей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отравление детей в Бердянске: лагерь экономил на качественном питании

    "Малолетний ребенок на минуту остался без присмотра родителей и отравился растворителем. С ожогом пищевода девочка была госпитализирована в местную больницу. По данному факту правоохранители начали уголовное производство", — говорится в сообщении.

    Предварительно правоохранители выяснили, что молодая семья с ребенком находились на городском рынке, где купили для бытовых нужд бутылку растворителя. Приобретенный химикат родители поставили на землю вместе с сумками и продолжили выбирать товары. В этот момент девочке захотелось пить. Ребенок на понимал, что в бутылке не вода, и сделал глоток из нее. Когда родители поняли,что случилось, они сразу вызвали скорую помощь. Ребенок был госпитализирован. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное.

    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство", которое наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

    Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Бердянске Запорожской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции