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    В России автобус протащил ребенка несколько метров по дороге

    (обновлено: )34
    В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге, девочку с ушибами и ссадинами доставили в больницу. Подробнее смотрите в видео.
    Канал Roads L в Youtube

    "Как выяснили сотрудники полиции, накануне в на улице Первопроходцев 48-летний водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в завершении посадки пассажиров. В результате задней дверью транспортного средства зажало ногу девочке 2012 г.р., после чего автобус протащил ребенка несколько метров по проезжей части", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

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    В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

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