В Черноморске над водителем, сбившим ребенка, едва не совершили самосуд

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Черноморске водитель сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с мамой и еще одним ребенком.

"Не успев затормозить, водитель совершил наезд на пятилетнюю девочку. Как выяснилось, за рулем автомобиля с болгарской регистрацией находился гражданин Грузии. После случившегося он предпринял попытку скрыться. Однако благодаря действиям неравнодушных граждан ему это не удалось — один из мужчин успел запрыгнуть в машину и, проехав около двадцати метров, вытащить ключи из замка зажигания. После этого очевидцы чуть не устроили самосуд над дерзким гонщиком", — сообщает подробности инцидента портал 04868.com.ua.

04868.com.ua Попытка самосуда над мужчиной, сбившим девочку на пешеходном переходе

На место оперативно прибыл экипаж гражданского формирования "Левый Берег" и сотрудники полиции. Ребенок в сознании доставлен каретой скорой помощи в Ильичевскую бассейновую больницу для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП, которое произошло на улице Братиславской в Киеве, погибла женщина. Она перебегала дорогу в неположенном месте, со стороны трамвайных путей, и была сбита водителем авто Opel Vectra на польской регистрации.

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