В Киеве возле Верховной Рады сбили полицейского

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Во вторник вечером в центре Киева, возле Верховной Рады, водитель автомобиля Hyundai сбил лейтенанта полиции, который перебегал дорогу на "зеленый" сигнал светофора, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

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Согласно сообщению, инцидент случился на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского. Во время столкновения с автомобилем полицейский ударился головой о лобовое стекло и травмировал ногу. Правоохранитель доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes Vito, в результате чего погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.