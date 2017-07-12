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    Киев

    В Киеве возле Верховной Рады сбили полицейского

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    Инцидент случился на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского. Во время столкновения с автомобилем полицейский ударился головой о лобовое стекло и травмировал ногу. Правоохранитель доставлен в больницу.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Во вторник вечером в центре Киева, возле Верховной Рады, водитель автомобиля Hyundai сбил лейтенанта полиции, который перебегал дорогу на "зеленый" сигнал светофора, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

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    Согласно сообщению, инцидент случился на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского. Во время столкновения с автомобилем полицейский ударился головой о лобовое стекло и травмировал ногу. Правоохранитель доставлен в больницу.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes Vito, в результате чего погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

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