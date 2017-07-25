Расстрел бойцов АТО в Днепре: версии и все детали о погибших

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 24 июля, в Днепре застрелили двоих бойцов АТО, еще четыре человека получили ранения. Погибшими оказались бывший военный 20-го ОМПБ 93-й мотопехотной бригады Алексей Вагнер и бывший боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук ("Щука").

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Боец АТО Максим Иващук от огнестрельных ранений погиб на месте. Еще пятерых раненых доставили в больницу Мечникова, но врачам не удалось спасти жизнь другого бойца – Алексея Вагнера. Он умер в больнице с большой потерей крови.

Что известно о погибших

Пользователи сети в шоке от происходящего, ведь погибшие имели незапятнанную репутацию.

Знакомые и друзья оставляют в соцетях массу скорбных и трогательных комментариев. Также они делятся воспоминаниями, что их связывало с погибшими.

Как пишет у себя в Facebook военный медик Оксана Черная, у погибшего Алексея Вагнера остался маленький сын и мать. После демобилизации он занялся разведением свиней и уток, а также изготовлял цукаты. Но, по ее словам, Вагнер все время собирался вернуться на фронт.

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"Лешка Шах — хозяин того самого овчара Шаха, о котором я заботилась и попадала в разные передряги, когда его любимого хозяина ранили в бою осенью 2014 года. Потом было долгое выздоровление. Пластины в руке и как их снимали. Он все собирался вернуться на фронт. Его туда непреодолимо тянуло. Потом он так хотел свой бизнес. Завел поросят, уток и занялся изготовлением цукатов. Вкуснейших сладостей из яблок и тыкв…. А дома его ждет мама. Для которой он был целым миром. А еще его маленький сынишка. Они дождались его с войны. Но вот обычная поездка в город чем обернулась", — пишет она.

Facebook Максимуса Троя Бойцы АТО, убитые в Днепре

В то же время волонтер Елена Суетова вспоминает, что после возвращения из АТО, Вагнер успел поработать водителем скорой, а также весь последний год ездил с помощью в зону АТО, передает Depo.Днепр.

Тем временем, руководитель реабилитационного центра "Помоги себе сам" Сергей Куршаков отмечает, что Вагнер принимал активное участие в строительстве центра для участников АТО и членов их семей, а также планировал развивать с сентября свой бизнес под брендом ТМ WAGNER EcoPoduct.

"Мы обсудили на нескольких встречах цели, задачи и возможности. После было принято решение совместно развивать его направление. Он производит продукт, мы помогаем в ТМ, продажах и продвижении…Мы сформировали рабочую группу. И пошла работа. Было придумано имя торговой марки WAGNER EcoPoduct….Все шло своим чередом и мы планировали что в конце сентября товар с новым видом под ТМ WAGNER EcoPoduct выйдет на рынок и с удвоенной силой начнёт искать своего потребителя…", — пишет Куршаков.

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При этом некоторые пользователи пишут, что Вагнер участвовал в столкновениях 9 мая в Днепре, за что впоследствии, возможно, и поплатился жизнью.

"С Алексеем мы раззнакомились на строительстве реабилитационного центра для участников АТО и членов их семей "Помоги себе сам". На этой стройке он наверное работал больше всех. Он специально ради этого приезжал в Днепр из другого города…Леша часто угощал продукцией своего небольшого бизнеса, который он котрыл по возвращению с войны и планировал развивать — вкуснейшими сушеными овощами и фруктами. Также Алексей блы одним из тех, кто выступил против мерзкой политической рекламы-шабаша, устроенного Вилкулом на 9 мая. За что и пострадал от его титушек….", — пишет Олег Чистопольцев у себя в Facebook.

Еще один погибший в результате стрельбы – Максим Иващук с позывным "Щука" был бывшим бойцом 11 батальона 59 бригады. Участвовал в боях под Красногоровкой 2016 года.

Журналист Юрий Бутусов так вспоминает о бойце: "Вчера я писал о командире Иващука – Сергее Шадских, Максим вспоминал у себя на странице тот страшный бой ровно год назад 23 июля 2016-го, когда Шадских погиб на высоте 217,4 – это была его последняя запись. И сам погиб в мирном Днепре на следующий день".

Версии

Тем временем, известный адвокат, участник войны на Донбассе Эдмонд Саакян, который в перестрелке получил ранение в живот, уже прооперирован в больнице имени Мечникова, его состояние стабильное, пишет Днепроград.

Как известно, Эдмонд — друг Вагнера и представлял его интересы в суде по поводу столкновений 9 мая.

Facebook Вячеслава Поездника Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017

Сообщается, что Эдмонда перевели в отделение интенсивной терапии, где он лежит вместе с нападавшими. Их разделяет лишь перегородка, но они находятся в поле зрения друг друга, пишет на своей странице в Facebook его друг, АТОшник Максим Мирошниченко.

"Он держится молодцом, жизненно важные органы не задеты. Его перевели в отделение интенсивной терапии, где он лежит вместе с нападавшими. Через стекло. С теми, кто убил его побратимов", — сообщил Мирошниченко.

Сам Саакаян рассказал, что конфликт произошел из-за финансовых претензий к его брату. По его словам, его брат с недавних пор начал получать угрозы, а "три дня назад на его родственников "наехали" бандиты и требовали денег. Но после того, как поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь".

На встречу приехали пять человек вместе с Саакяном и около 10-ти человек с другой стороны. По словам адвоката, в ходе разговора он увидел у противоположной стороны оружие и сделал вид, что испугался, чтобы отойти в сторону к машине и тоже взять карабин.

Саакян говорит, что отвернулся, и кто выстрелил первый – не знает.

Как удалось выяснить 112.ua, перестрелка произошла из-за денег.

"Перестрелка произошла из-за долга брата Саакяна. Он куда-то влез, в какие-то разборки. Из-за долга и произошла стрельба", — рассказал источник в правоохранительных органах.

В то же время местные СМИ не исключают, что причиной конфликта могло стать дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат.

Игорь Филиппов, который прошел с Саакяном Пески, выдвигает основные версии нападения: "…в отличие от основной массы, они и после войны не оставались в стороне от событий в стране. Пока видимых причин две: Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре (со стороны ветеранских организаций), не давая спустить эти дела "на тормозах". И второе — активная помощь фермерам в борьбе с рейдерскими захватами. Последнее столкновение было около недели назад: то и согнали с места около 50 "титушок" благодаря умелым действиям пацанов именно этой группы".

Запись переговоров полиции

Youtube-канал Vitos опубликовал запись переговоров полиции во время перестрелки в Днепре, которая произошла в Днепре.

В ролике слышны переговоры экипажей патрульной полиции

— Говорит 307-й, там перестрелка идет.

— Где помощь нужна?

— Гагарина вверху.

— Заявитель сообщил, что шесть неизвестных на автомобиле Toyota белого цвета поехали в сторону Козакова.

— Toyota поехала белого цвета возле МВД, разворачиваемся, будем преследовать…

— Toyota Corolla водитель и пассажир ранены…

В то же время сообщается, что стрельба велась якобы из автомата в мерах личной безопасности.

— Люди говорят, у них автомат Калашникова…

— Автомат выбросили на светофоре — смотрите…

— Жестикулируют, что едут в больницу. На проспекте Гагарина и Чернышевского выбросили оружие.

— Ловите пистолет на Карла Маркса-Гагарина и на Гагарина и Чернышевского автомат выбросили.

— Заезжают на Мечникова, скорее всего везут раненного. Если ранен не тяжело — задерживаем. Наручники…

— Белая Toyota Corolla сейчас на Мечникова. Люди с огнестрельными ранениями. Сейчас в реанимации. В операционном зале… Все, которые приехали на Toyota, все с огнестрельными…

— Разыскивается Subaru четного цвета АЕ 0022…

По материалам из открытых источников интернет