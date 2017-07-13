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    Киев

    В Киеве иномарка насмерть сбила женщину, перебегавшую дорогу

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    Авария произошла в ночь на четверг. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил Opel Vectra на польской регистрации. Пешеход погибла на месте ЧП.
    На месте ДТП в Киеве в ночь на 13 июля 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в ночь на четверг на улице Братиславской в Киеве, погибла женщина.

    "Женщина-пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, со стороны трамвайных путей, и была сбита водителем авто Opel Vectra на польской регистрации. Погибла на месте", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве в ночь на 13 июля 2017

    Иномарку увезли на эвакуаторе.

    На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 13 июля 2017

    В поселке Водогон на столичной Оболони в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые вырубали лес, а после — массовое ДТП.

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