В Киеве иномарка насмерть сбила женщину, перебегавшую дорогу

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в ночь на четверг на улице Братиславской в Киеве, погибла женщина.

"Женщина-пешеход перебегала дорогу в неположенном месте, со стороны трамвайных путей, и была сбита водителем авто Opel Vectra на польской регистрации. Погибла на месте", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

facebook.com/dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве в ночь на 13 июля 2017

Иномарку увезли на эвакуаторе.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

dtp.kiev.ua/Facebook, 13 июля 2017

В поселке Водогон на столичной Оболони в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые вырубали лес, а после — массовое ДТП.