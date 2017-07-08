КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Полтавской области были травмированы десять человек, сообщается в субботу на сайте полиции Полтавской области.

По данным полиции, авария произошла в одном из сел накануне вечером на автодороге Полтава – Александрия, столкнулись автомобили "ГАЗ" и "ВАЗ".

"В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" и девять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в лечебные учреждения города Полтавы", — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела.

facebook.com/miapoltava В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

facebook.com/miapoltava В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

Напомним, в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар".