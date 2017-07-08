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    Происшествия

    В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

    (обновлено: )5801
    Авария произошла в одном из сел в пятницу вечером на автодороге Полтава – Александрия, столкнулись автомобили "ГАЗ" и "ВАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" и девять пассажиров получили телесные повреждения.
    В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек
    facebook.com/miapoltava

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Полтавской области были травмированы десять человек, сообщается в субботу на сайте полиции Полтавской области.

    В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов
    Канал CBS New York на youtube
    ДТП в Нью-Йорке: поезд сошел с рельсов

    По данным полиции, авария произошла в одном из сел накануне вечером на автодороге Полтава – Александрия, столкнулись автомобили "ГАЗ" и "ВАЗ".

    "В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" и девять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в лечебные учреждения города Полтавы", — говорится в сообщении.

    На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела.

    facebook.com/miapoltava
    В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек
    facebook.com/miapoltava
    В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

    Напомним, в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар".

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