Экс-глава Умани устроила серию ДТП и сбила насмерть прохожую - СМИ

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах, сообщает ТСН.

Согласно сообщению, сначала 74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе.

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"После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, которую не удалось спасти. Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными – у них переломы ног", — говорится в сюжете.

facebook.com/konstantin.protsenko ДТП в Черкассах, 12 июля 2017

По данным очевидцев, после этого она начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства.

"Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета", — сказано в сообщении.

При этом женщина отказалась давать показания полицейским. Она пожаловалась на плохое самочувствие, и ее доставили в больницу.

Ранее в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар". На дороге не разминулись автомобили Daewoo Lanos Стоцкого и Volkswagen Passat депутата Ивано-Франковского областного совета, директора Бурштынской ТЭС Андрея Шувара. Как уточнили в полиции, водитель Daewoo погиб на месте ДТП, другой водитель попал в больницу. По предварительной информации, водителя Daewoo занесло на мокрой дороге, и он оказался на встречной полосе.