наверх
12.07.201723:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Экс-глава Умани устроила серию ДТП и сбила насмерть прохожую - СМИ

    (обновлено: )9110
    Авария произошла в Черкассах: сначала пожилая женщина врезалась в легковой автомобиль. Потом она пыталась сбежать и протаранила еще несколько машин. Очевидцы утверждают, что это была Валентина Артюх, экс-мэр Умани.
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ТСН

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах, сообщает ТСН.

    Согласно сообщению, сначала 74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе. 

    Смотрите также: Беспредел — наше все! В соцсетях обсудили стрельбу и массовое ДТП в Киеве

    "После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, которую не удалось спасти. Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными – у них переломы ног", — говорится в сюжете.

    facebook.com/konstantin.protsenko
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017

    По данным очевидцев, после этого она начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства.

    "Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета", — сказано в сообщении.

    При этом женщина отказалась давать показания полицейским. Она пожаловалась на плохое самочувствие, и ее доставили в больницу.

    Ранее в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар". На дороге не разминулись автомобили Daewoo Lanos Стоцкого и Volkswagen Passat депутата Ивано-Франковского областного совета, директора Бурштынской ТЭС Андрея Шувара. Как уточнили в полиции, водитель Daewoo погиб на месте ДТП, другой водитель попал в больницу. По предварительной информации, водителя Daewoo занесло на мокрой дороге, и он оказался на встречной полосе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Луценко. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш