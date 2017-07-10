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    Беспредел — наше все! В соцсетях обсудили стрельбу и массовое ДТП в Киеве

    Тема:

    Рост криминала в Украине (290)

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    Ни дня без стрельбы и скандала! Незаконная вырубка леса в Киеве закончилась применением оружия и масштабным ДТП. Как отреагировали на такое событие простые украинцы и что пишут о нем в соцсетях?
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В Украине продолжают вырубать лес. И не где-нибудь в Карпатах, а в самой столице. В ночь на 9 июля в Оболонском районе столицы произошла стычка между местными жителями и неизвестными дровосеками, рубившими лес недалеко от жилых домов. По версии местных жителей, валили деревья представители организации "Возрождение Водопровода", компании, которая планирует застройку участка. По словам активистов, один из лесорубов стрелял по местным резиновыми пулями из "травмата". Но и это не вся история: один из местных жителей на грузовике сбил несколько автомобилей, пытаясь остановить вырубку леса. Полиции удалось остановить большой автомобиль, только открыв по нему огонь. 

    В украинском сегменте соцсетей этот инцидент обсуждают по сей день: "Преступники во власти, вместе с мэром Кличко и другими, которые похватали кресла и портфели… чаще незаконно даже… подделали документы, вроде бы не лес, а какой-то непонятный кустарник… и наметили уже план застройки. Документы никому не показывают, потому что боятся!"; "…реально — подобные ситуации с застройками и вырубками приведут к судам Линча. И в небольших райончиках в первую очередь". "Хотелось бы жить в стране, где все люди — люди, которые понимают, что нельзя стоить бетонные джунгли, вырубая весь лес и все парки. Но бабло перевешивает", — пишут в сетях и о таком.   

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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