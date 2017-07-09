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    Фотоленты

    Стрельба и ДТП из-за вырубки леса в Киеве. Кадры с места ЧП

    2710
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua
    Массовое ДТП в Киевской области
    Массовое ДТП в Киевской области
    hromadske.ua

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    В поселке Водогон Оболонского района Киева в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и людьми, которые вырубали лес, сообщил в эфире телеканала "112 Украина начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля. 

    "Произошел конфликт между местными жителями и неустановленными лицами, которые вырубали лес. Произошло это около 4:00 утра. Они начали пилить сосны, рубать их. Местные жители вышли на конфликт. К моменту прибытия патрульных, со стороны лесорубов прозвучало несколько выстрелов, предварительно, из травматического оружия. Человек, который стрелял никого не ранил и был задержан.  Затем человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовике начал ехать на толпу людей, которые там стояли. То есть, и протестующие, и те, кто лес вырубал", — сказал он. 

    По словам Зозули, грузовик повредил четыре автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, однако полиция его задержала. 

    "Было принято решение остановить транспорт путем его повреждения. Было осуществлено несколько выстрелов в двигатель и в колеса автомобиля, за счет чего автомобиль был остановлен", — добавил он.

    Смотрите также: Взрыв газа в жилом доме в Киеве: работа спасателей

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