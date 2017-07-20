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    Киев

    Водитель Jaguar сбил двух пешеходов и протаранил детскую площадку в Киеве

    Тема:

    Рост криминала в Украине (333)

    (обновлено: )56
    СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что виновник ДТП попытался скрыться, однако был задержан и избит. В салоне иномарки было обнаружено оружие.
    ДТП с участием сотрудника полиции в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Мужчина за рулем автомобиля Jaguar совершил наезд на двух пешеходов в Голосеевском районе Киева, после чего попытался скрыться с места происшествия. При задержании у мужчины были обнаружены оружие и разрешение на ношение оружия на имя Сергея Руденко, сообщает dtp.kiev.ua.

    Скриншот Facebook dtp.kiev.ua
    ДТП с участием сотрудника полиции в Киеве

    "Пьяный… на "Ягуаре" с оружием в салоне сбил двух пешеходов и попытался скрыться. Начал преследование водитель "Фольксваген". Через 500 метров водитель "Ягуар" после нескольких касаний с "Фольксваген" выехал во дворы, разнес детскую площадку, сбил забор и врезался в дерево. Водителя вытащили свидетели. Очень пьян. Избит на месте. Найдено удостоверение сотрудника полиции", — говорится в сообщении.

    Facebook dtp.kiev.ua
    ДТП с участием сотрудника полиции в Киеве

    ДТП произошло на проспекте Науки. Также сообщается, что один из пострадавших пешеходов доставлен в реанимацию. 

    Как сообщалось, накануне поздно вечером в Дарницком районе Киева неизвестные из автомата расстреляли мужчину.

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