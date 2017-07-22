В Мариуполе 2-летний ребенок умер в кресле стоматолога

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Мариуполе во время введения общего наркоза в частной стоматологической клинике умер двухлетний мальчик.

"Около 12 часов в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что из частной клиники в реанимацию городской больницы в стадии клинической смерти доставили мальчика 2015 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Известно, что родители привезли ребенка к стоматологу. Малышу был введен общий наркоз, и во время процедуры мальчик умер", — сообщает подробности трагедии новостной портал "Мариуполь".

На месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.140 "Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему" Уголовного кодекса Украины.

Начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад, комментируя инцидент, отметил, что полицейскими совместно с сотрудниками прокуратуры будет приостановлена работа данного заведения и проверены законность его деятельности, происхождении медицинских препаратов, которые использовали врачи и профессиональность действий самого врача.

"О ходе расследования данного преступления будет широко проинформирована общественность с целью недопущения распространения сплетен любого характера" – подчеркнул Невгад.

Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.