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    Происшествия

    В Мариуполе 2-летний ребенок умер в кресле стоматолога

    (обновлено: )6001
    По информации СМИ, мальчик скончался во время введения ему общего наркоза. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
    Инструменты стоматолога
    flickr.com/Wolkenkratzer

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Мариуполе во время введения общего наркоза в частной стоматологической клинике умер двухлетний мальчик.

    Зампредседателя Национальной медицинской палаты Украины Юрий Константинов. Архивное фото
    nmpu.com.ua
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    "Около 12 часов в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что из частной клиники в реанимацию городской больницы в стадии клинической смерти доставили мальчика 2015 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Известно, что родители привезли ребенка к стоматологу. Малышу был введен общий наркоз, и во время процедуры мальчик умер", — сообщает подробности трагедии новостной портал "Мариуполь".

    На месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

    Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.140 "Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему" Уголовного кодекса Украины.

    Начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад, комментируя инцидент, отметил, что полицейскими совместно с сотрудниками прокуратуры будет приостановлена работа данного заведения и проверены законность его деятельности, происхождении медицинских препаратов, которые использовали врачи и профессиональность действий самого врача.

    "О ходе расследования данного преступления будет широко проинформирована общественность с целью недопущения распространения сплетен любого характера" – подчеркнул Невгад.

    Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.

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