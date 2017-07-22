Появилось видео скандального заявления Горбунова о примирении с Россией

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"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается, и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход", — сказал Горбунов.

Он также высказался против взаимных санкций. Горбунов заявил, что дружит со многими российскими артистами, в том числе Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и Сергеем Шнуровым. Он отметил, что считает многих российских коллег своими "братьями". Актер добавил, что у него "сердце кровью обливается четвертый год" из-за событий в Донбассе.