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    Появилось видео скандального заявления Горбунова о примирении с Россией

    (обновлено: )67556
    В сети появилось видео, на котором украинский актер Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах "Стиляги" и "Обитаемый остров" призвал Киев и Москву помириться для урегулирования ситуации в Донбассе.
    Заявление Алексея Горбунова
    Скриншот

    "Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается, и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход", — сказал Горбунов.

    Он также высказался против взаимных санкций. Горбунов заявил, что дружит со многими российскими артистами, в том числе Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и Сергеем Шнуровым. Он отметил, что считает многих российских коллег своими "братьями". Актер добавил, что у него "сердце кровью обливается четвертый год" из-за событий в Донбассе.

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