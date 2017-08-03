Фотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве

Протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба администрации столицы Украины. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро — и водоснабжения с 31 июля. Они протестуют еще с вечера среды. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. "Третьего августа с начала движения, а именно с 04.00, митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". Так, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", — говорится в сообщении на сайте городской администрации. Маршруты движения трамваев и автобусов изменены.

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Аномальная жара, пришедшая в Украину, доставляет немало неудобств как людям, так и братьям меньшим. В Киевском зоопарке рассказали и показали, как животные спасаются от жары. "С приходом жары наши киперы осваивают еще одну профессию – "водоносы". Все животные имеют свободный доступ к питьевой воде и к тени. В любой момент по собственному желанию они могут попить или отдохнуть в специальный тенистых местах. Питьевая водичка регулярно меняется, а вольеры и помещения дополнительно освежаются водой из шланга", – рассказали в зоопарке. В зависимости от особенностей и потребностей, зверушки принимают летний душ, плавают в бассейнах и в специальных емкостях с водой.

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