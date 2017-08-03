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    Фотоленты

    Фотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве

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    Украина: жара наступает (147)

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    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции
    ГПУ проводит обыски в Фонде соцстраха
    СБУ задержала подозреваемого в призывах к захвату власти в Украине
    Киевляне спасаются от жары в фонтанах на Майдане Незалежности
    Жаркая погода в Риме
    Пожар на рыбном рынке Цукидзи в Токио в Токио
    Празднование Дня национальной полиции Украины во Львове
    Первая Еврейская экспедиция передвижных синагог стартовала в Херсоне
    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов
    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов.
    УНИАН
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве.
    РИА Новости Украина
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек.
    Украинское фото
    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции
    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции
    "Громадське ТБ"
    ГПУ проводит обыски в Фонде соцстраха
    ГПУ проводит обыски в Фонде соцстраха.
    facebook.com/mykhailo.bnoairiian
    СБУ задержала подозреваемого в призывах к захвату власти в Украине
    СБУ задержала подозреваемого в призывах к захвату власти в Украине.
    сайт СБУ
    Киевляне спасаются от жары в фонтанах на Майдане Незалежности
    Киевляне спасаются от жары в фонтанах на Майдане Незалежности.
    Украинское фото
    Жаркая погода в Риме
    Жаркая погода в Риме.
    REUTERS Max Rossi
    Пожар на рыбном рынке Цукидзи в Токио в Токио
    Пожар на рыбном рынке Цукидзи в Токио в Токио.
    REUTERS Toru Hanai
    Празднование Дня национальной полиции Украины во Львове
    Празднование Дня национальной полиции Украины во Львове.
    УНИАН
    Первая Еврейская экспедиция передвижных синагог стартовала в Херсоне
    Первая Еврейская экспедиция мицва-мобилей (передвижных синагог) стартовала в Херсоне. Колонна авто проедет по южной части Украины и финиширует в Одессе.
    УНИАН

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    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов.

    Протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба администрации столицы Украины. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро — и водоснабжения с 31 июля. Они протестуют еще с вечера среды. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. "Третьего августа с начала движения, а именно с 04.00, митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". Так, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", — говорится в сообщении на сайте городской администрации. Маршруты движения трамваев и автобусов изменены.

    Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    Аномальная жара, пришедшая в Украину, доставляет немало неудобств как людям, так  и братьям меньшим. В Киевском зоопарке рассказали и показали, как животные спасаются от жары. "С приходом жары наши киперы осваивают еще одну профессию – "водоносы". Все животные имеют свободный доступ к питьевой воде и к тени. В любой момент по собственному желанию они могут попить или отдохнуть в специальный тенистых местах. Питьевая водичка регулярно меняется, а вольеры и помещения дополнительно освежаются водой из шланга", – рассказали в зоопарке. В зависимости от особенностей и потребностей, зверушки принимают летний душ, плавают в бассейнах и в специальных емкостях с водой.

    Смотрите также: Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

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