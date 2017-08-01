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    Общество

    Пограничники задержали иностранное судно, заходившее в порты Крыма

    (обновлено: )14104
    В Погранслужбе сообщили, что судно-нарушитель "SAN PORFYRIOS" было остановлено пограничниками Одесского отряда морской охраны в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию.
    Теплоход SAN PORFYRIOS под флагом Белиза
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Пограничники Одесского отряда морской охраны обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порта Крыма иностранного судна заграничного следования под флагом Белиза, сообщает Госпогранслужба Украины.

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    facebook.com/DPSUkraine
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    "Пограничники Одесского отряда морской охраны по оперативной информации обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытых портов Крыма еще одно иностранное судно заграничного следования. Несмотря на то, что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограны, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору суда (IMO). Номер ИМО остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца", — сообщает подробности Погранслужба.

    Теплоход "SAN PORFYRIOS" был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Судно неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порта Автономной Республики Крым.

    Все факты выявленных правонарушений зафиксированы. В отношении иностранного гражданина — нарушителя законодательства, вынесен запрет въезд в Украину на 3 года.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали иностранное судно с крупной партией табачных изделий.

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