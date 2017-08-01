Пограничники задержали иностранное судно, заходившее в порты Крыма

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Пограничники Одесского отряда морской охраны обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порта Крыма иностранного судна заграничного следования под флагом Белиза, сообщает Госпогранслужба Украины.

"Пограничники Одесского отряда морской охраны по оперативной информации обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытых портов Крыма еще одно иностранное судно заграничного следования. Несмотря на то, что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограны, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору суда (IMO). Номер ИМО остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца", — сообщает подробности Погранслужба.

Теплоход "SAN PORFYRIOS" был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Судно неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порта Автономной Республики Крым.

Все факты выявленных правонарушений зафиксированы. В отношении иностранного гражданина — нарушителя законодательства, вынесен запрет въезд в Украину на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали иностранное судно с крупной партией табачных изделий.