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    В Крым прибыл российский премьер

    (обновлено: )10420
    Дмитрий Медведев в Крыму осмотрит судостроительный завод "Море", позже под его руководством пройдет совещание о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ФЕОДОСИЯ (Крым), 4 авг — РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Крым в пятницу.

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    После прибытия на полуостров он отправился на судостроительный завод "Море", где пройдет совещание о состоянии промышленности Крыма, сообщает РИА Новости.

    Глава российского кабмина, как ожидается, осмотрит завод, позже под его руководством пройдет совещание о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя, а после Медведев встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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