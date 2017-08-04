В Крым прибыл российский премьер

ФЕОДОСИЯ (Крым), 4 авг — РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Крым в пятницу.

После прибытия на полуостров он отправился на судостроительный завод "Море", где пройдет совещание о состоянии промышленности Крыма, сообщает РИА Новости.

Глава российского кабмина, как ожидается, осмотрит завод, позже под его руководством пройдет совещание о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя, а после Медведев встретится с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.