В госдепе ответил на опасения Медведева по воводу торговой войны

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Высокопоставленный представитель государственного департамента США заявил, что не считает новый санкционный закон объявлением торговой войны России.

"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал американский дипломат.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну.

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В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикуетдокумент и объясняет, почему он все же подписал его.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.