Медведев: Россия не будет навязывать "Турецкий поток" Евросоюзу

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Россия ведет переговоры с Грецией и Болгарией по точке входа в Европу "Турецкого потока", есть возможность для подключения других стран, однако реализация планов на территории ЕС зависит от решений европейских стран, сообщил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что уже идет укладка подводной части трубопровода, протяженность которой составляет чуть меньше тысячи километров. После этого начнутся работы по сухопутной части протяженностью 200 километров по территории Турции. По словам Медведева, в общей сложности планируется проложить две нитки газопровода, одна из которых полностью сориентирована на турецкий рынок, а вторая предназначена для снабжения европейских государств.

"И сейчас мы в рамках переговоров, которые ведутся с рядом европейских стран, определяем, где лучше установить точку входа в Европу. Есть разные предложения. Переговоры ведутся с целым рядом европейских стран — это и Греция, и Болгария. Ну, и соответственно, развитие может быть несколько разное", — заявил Медведев журналистам.

"Прежде всего при принятии решений на эту тему должны быть проанализированы экономические факторы, потому что газопровод, мы об этом неоднократно говорили, — это не политический проект, это сугубо экономический проект, а после этого уже, соответственно, к этому будут подключаться и возможности других европейских стран", — заявил глава правительства.

"При этом мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что в конечном счете реализация этих планов на территории европейского континента, стран Европейского союза, зависит от решений, которые будут приняты европейскими государствами. Мы никому не хотим навязываться. Мы исходим из того, что это интересный взаимовыгодный проект, и по нему должны быть приняты необходимые решения", — подчеркнул премьер-министр.

"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока" 7 мая. Это новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Строительство планируется завершить к концу 2019 года.