Навальный сообщил, что Медведев заблокировал его в Instagram

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал российского оппозиционного политика Алексея Навального на своей странице в Instagram.

Об этом сообщил Навальный в своем Twitter.

"Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек", – написал Навальный.

— Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее сообщил, что якобы обнаружил "дачу" премьера Дмитрия Медведева в городе Плес. Он опубликовал снимки с воздуха огромного поместья, общая площадь которого, по его данным, составляет 80 гектаров.

​Напомним, Ленинский суд Кирова назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес". В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей ($8 446).