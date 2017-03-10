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    Россия

    Навальный сообщил, что Медведев заблокировал его в Instagram

    (обновлено: )8310
    Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный в феврале на пять лет условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", сообщил, что российский премьер Медведев заблокировал его в Instagram.
    Российский оппозиционный политик Алексей Навальный
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал российского оппозиционного политика Алексея Навального на своей странице в Instagram.

    Об этом сообщил Навальный в своем Twitter.

    "Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек", – написал Навальный.

    Оппозиционер Алексей Навальный ранее сообщил, что якобы обнаружил "дачу" премьера Дмитрия Медведева в городе Плес. Он опубликовал снимки с воздуха огромного поместья, общая площадь которого, по его данным, составляет 80 гектаров.

    ​Напомним, Ленинский суд Кирова назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес". В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей ($8 446). 

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