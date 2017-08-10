В МИД считают, что визы с РФ ничего не решат

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Введение визового режима с Россией не будет иметь того эффекта, которого от него ожидают. Такое мнение высказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, пишет ZIK.

По его словам, визы с РФ ничего не решат.

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"Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", – сказал он.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народный фронт" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.