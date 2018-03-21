Украина ужесточает правила въезда для россиян

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в течение месяца должен подготовить изменения в законы, которые обяжут россиян предварительно информировать Киев о намерении посетить Украину, сообщила в среду пресс-служба президента.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

По данным пресс-службы, президент в среду ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому Кабмин должен за месяц разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов.

В частности, Кабмину поручено подготовить законодательные акты с целью "введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину".

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Также, согласно решению СНБО, будет усилена ответственность иностранцев за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья.